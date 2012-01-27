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ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2012 : 50.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2012
20110457
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
eThekwini Municipality
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 183 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed investment loan concerns the financing of multi-sector priority investments from the eThekwini capital expenditure in the period 2011-2014. The programme comprises the improvement, rehabilitation, upgrading and extension of municipal infrastructure and facilities which form part of the city's Integrated Development Plan (IDP).

The project will contribute to a more sustainable urban development and regeneration with an improvement of the urban environment through the provision and upgrading of municipal infrastructure facilities in key urban functions. It will also help creating an enabling environment for economic growth and development and therefore also contribute to achieving the Millennium Development Goals.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. The contents of environmental and social assessments undertaken by the promoter and the competent authorities' approvals will be analysed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
20 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59212803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110457
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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