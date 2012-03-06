Galicia Airport Infrastructure

Übersicht
ENTE PUBLICO DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA)
The project consists of a number of improvements to upgrade the Galician airports of A Coruña and Vigo in northwest Spain, both owned and operated by Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). The investments are primarily aimed at achieving full compliance with international safety recommendations as required by the State Agency for Aviation Security (AESA) under the new certification process of Spanish airports. The improvements comprise strip widening, obstacle removal and taxiway and strip re-profiling. The project also includes the expansion of the passenger terminal building at A Coruña.
The investments are primarily aimed at providing capacity for further growth, alleviating specific operational constraints and improving safety and service in order to achieve full compliance with international safety recommendations.
The components would normally be classified under Annex II, leaving to the competent authority the decision whether an EIA is required or not. This will be further reviewed and confirmed during appraisal.
The Promoter is subject to EU Procurement Directive 2004/17/EC and follows the relevant national legislation, which incorporates that directive. The Promoter’s Procurement Plan will be reviewed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.