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KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
104.249.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 104.249.000 €
Wasser, Abwasser : 104.249.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2018 : 10.373.000 €
2/10/2018 : 16.876.000 €
5/06/2014 : 77.000.000 €
(*) Einschließlich 16.876.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 10.373.000 € Investment Grants vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/06/2014
20110416
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)
HOLDING COMPANY FOR WATER AND WASTEWATER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 104 million
EUR 164 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of two new Waste Water Treatment Plants (WWTPs), the expansion of three existing WWTPs and the laying of 694 km of sewers with the installation of 52 pump stations in the the Kafr El Sheikh Governorate.

The project will improve health standards for residents, the quality of irrigation water, as well as the environmental quality of the Nile, Lake Burullus, and the Mediterranean Sea. Indirect benefits include an expected increase in the volume and quality of fish in Lake Burullus (70% of the country's fishing industry), safer agriculture production, improved conditions for tourism on the Mediterranean coast, and job creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The objective of the project is to provide first time sanitation to residents in three rural districts (Motobas, Desoq, Burullus) of the Kafr El-Sheikh Governorate that have yet not been provided with such services, thus improving health standards for its residents, the quality of irrigation water, the environmental quality of River Nile, Lake Burullus and, ultimately the Mediterranean Sea, as well as further sustaining fish farming in Lake Burullus. These positive impacts will also support employment creation, both directly during construction and operation of the project, as well as indirectly, notably in fish farming and agriculture, as well as tourism on the Mediterranean coast.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49959656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110416
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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