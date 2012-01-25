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AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 240.000.000 €
Verkehr : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2012 : 240.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Related public register
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB bestätigt ihre Rolle als führender Geldgeber für Marokko mit einem neuen Darlehen von 420 Mio EUR für Verkehrs- und Energieinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2012
20110388
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EL JADIDA-SAFI MOTORWAY

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC (ADM)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 494 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project has been identified as an important link in Morocco's motorway network since it will: (i) provide modern infrastructure to connect the Doukkalah-Abda region to other neighbouring regions, (ii) establish a coastal connection between two cities that are major economic (agriculture and fisheries in particular) and population centres: El Jadida and Safi, and (iii) open up disadvantaged areas. (Formerly: ADM IX)

The purpose of the project is to build a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project meets the set objectives, namely improving priority infrastructure and people's quality of life (in particular by incorporating a road safety aspect).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, it would come under Annex 1 to theEU Directive on environmental impact assessments (85/337/EEC).Environmental studies have been conducted and the communities that will be affected by the project are being consulted.

Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank's procurement procedures and issues international calls for tender.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB bestätigt ihre Rolle als führender Geldgeber für Marokko mit einem neuen Darlehen von 420 Mio EUR für Verkehrs- und Energieinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69420080
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130809519
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110388
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Andere Links
Übersicht
EL JADIDA-SAFI MOTORWAY
Datenblätter
AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB bestätigt ihre Rolle als führender Geldgeber für Marokko mit einem neuen Darlehen von 420 Mio EUR für Verkehrs- und Energieinfrastruktur

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen