AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI

Übersicht
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC (ADM)
Construction of a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project has been identified as an important link in Morocco's motorway network since it will: (i) provide modern infrastructure to connect the Doukkalah-Abda region to other neighbouring regions, (ii) establish a coastal connection between two cities that are major economic (agriculture and fisheries in particular) and population centres: El Jadida and Safi, and (iii) open up disadvantaged areas. (Formerly: ADM IX)
The purpose of the project is to build a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project meets the set objectives, namely improving priority infrastructure and people's quality of life (in particular by incorporating a road safety aspect).
If the project were located in the EU, it would come under Annex 1 to theEU Directive on environmental impact assessments (85/337/EEC).Environmental studies have been conducted and the communities that will be affected by the project are being consulted.
Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank's procurement procedures and issues international calls for tender.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.