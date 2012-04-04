Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ARISTON THERMO RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 920.000 €
Niederlande : 1.840.000 €
Deutschland : 2.480.000 €
Schweiz : 3.240.000 €
Frankreich : 9.000.000 €
Italien : 22.520.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/06/2013 : 920.000 €
4/06/2013 : 1.840.000 €
4/06/2013 : 2.480.000 €
4/06/2013 : 3.240.000 €
4/06/2013 : 9.000.000 €
4/06/2013 : 22.520.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARISTON THERMO RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARISTON THERMO RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/06/2013
20110384
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARISTON THERMO RDI
ARISTON THERMO SpA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 87 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments for the development of new products and technologies for domestic and commercial heating as well as water heating.

The project will contribute to developing the promoter’s knowledge and know-how in the field of energy-efficient heating technologies. The project is expected to bring about positive environmental results, also through the objective of increasing the use of renewable energies for heating applications, and to contribute to the reduction of energy consumption, particularly in residential buildings, as well as carbon and other harmful emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Any possible environmental issue will however be verified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project is financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARISTON THERMO RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARISTON THERMO RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARISTON THERMO RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64092269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110384
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Italien
Schweiz
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ARISTON THERMO RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72466914
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110384
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Italien
Schweiz
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARISTON THERMO RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ARISTON THERMO RDI
Andere Links
Übersicht
ARISTON THERMO RDI
Datenblätter
ARISTON THERMO RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen