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PROGRESSION MICROFINANCE EQUITY FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.962.140,41 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 5.962.140,41 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2011 : 5.962.140,41 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 04/10/2011
20110364
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Progression Eastern African Microfinance Equity Fund

Progression Eastern African Microfinance Equity Fund, a limited life investment fund to be incorporated in Mauritius.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 8 million
USD 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity participation in a regional microfinance investment fund targeting Microfinance Institutions and other Microfinance intermediaries in Eastern Africa.

The Fund’s objective is to achieve growth and development of Microfinance Institutions and other Microfinance intermediaries located in Eastern Africa mainly through equity and equity-related investments. In doing so, the Fund will contribute to the promotion of financial inclusion in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not applicable.

Not applicable.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen