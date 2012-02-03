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TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 5.600.000 €
Finnland : 64.400.000 €
Dienstleistungen : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/03/2012 : 5.600.000 €
16/03/2012 : 64.400.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/03/2012
20110360
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Technopolis Premises for high-tech activities

Technopolis

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 190 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at expanding the promoter’s network of premises in Nordic-Baltic region. These premises aim at bridging organisations and industry, in order to stimulate and manage productive co-operation for economic benefits.

The project concerns the design and the construction of premises for companies and institutes in existing and new premises in the Nordic-Baltic region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the construction of new buildings, thus falling under Annex II of the directive 97/11 as amended by 2003/35 on Environmental Impact Assessment (EIA). For each subproject, the determination made by the competent authorities for requesting (or not) an EIA on the basis of Annex III of the Directive and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during project appraisal.

Procurement procedures will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64130395
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110360
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72271027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110360
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II
Andere Links
Übersicht
Technopolis Premises for high-tech activities
Datenblätter
TECHNOPOLIS SCIENCE PARKS II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen