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FORD OTOSAN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 190.000.000 €
Industrie : 190.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2012 : 90.000.000 €
27/06/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORD OTOSAN II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2012
20110358
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ford Otosan II

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 million
EUR 564 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in Ford Otosan’s Kocaeli production facility in Turkey, to support the future manufacturing of the new Ford Transit.

The project concerns investments in Ford Otosan’s Kocaeli production facility in Turkey, to support the future manufacturing of the new Ford Transit.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be carried out at the promoter’s existing facilities, already authorised for the same purpose. An EIA may therefore not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The compliance with the EU’s environmental legislation and any potential EIA requirements will be verified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORD OTOSAN II
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORD OTOSAN II
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64129855
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110358
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87919725
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110358
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORD OTOSAN II
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II
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Datenblätter
FORD OTOSAN II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen