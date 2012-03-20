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WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
342.494.819,23 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 342.494.819,23 €
Energie : 342.494.819,23 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2013 : 111.002.056,45 €
18/10/2012 : 231.492.762,78 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/10/2012
20110355
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION
ENEA OPERATOR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 950 million (EUR 240 million)
PLN 3244 million (EUR 820 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises investment schemes in the electricity distribution network in North-Western Poland, over 2012-2015. The schemes will be implemented by the promoter, a fully owned subsidiary of ENEA S.A., the majority state-owned top-company of the ENEA Group.

The programme will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users and also renewable generators and improve the reliability, and quality of electricity supply. The programme is located in a convergence region. It is therefore eligible under article 309 a) Economic and Social Cohesion, and c) Common Interest of the Treaty on the Functioning of the European Union. The financing of this programme will contribute to the EIB’s lending priority policy on convergence regions and diversification and security of energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some project schemes fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EC) as transposed into Polish national law (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The vast majority of the program schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a subject to the public law operating in the energy sector and therefore is subject to the national legal regulations implementing EU Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the public and private procurement of works, supplies and services will be evaluated during the appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Choszczno II-Recz 110 kV line
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52604307
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Resko-Lobez to Worowo 110 kV line
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60643807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Recz substation
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60653242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Kluczewo-Pyrzyce 110 kV line
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60655229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Lobez-Bialogard to Resko 110 kV line
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60655325
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Choszczno II substation
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60656767
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66401265
Thema
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Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80593727
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110355
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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