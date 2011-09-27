Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

STORAENSO - OSTROLEKA CONTAINERBOARD

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2011 : 75.000.000 €
21/12/2011 : 75.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Summary of the Environmental Impact Statement for the SE Power Plant - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert umweltfreundliche Verpackungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2011
20110341
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ostroleka Containerboard

The promoter is a major producer of paper and packaging products in Europe.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns construction and operation of a new 440 kt.p.a. production line for containerboard.

The new plant will produce lighter, more resource efficient products, based on new, more energy efficient technologies. In parallel with the introduction of the new plant, an existing, outdated production line will be decommissioned.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and therefore an EIA is mandatory. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).

The promoter is a private company operating in a sector not covered by EU Directives on procurement.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Summary of the Environmental Impact Statement for the SE Power Plant - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert umweltfreundliche Verpackungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert umweltfreundliche Verpackungen
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Summary of the Environmental Impact Statement for the SE Power Plant - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen