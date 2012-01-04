A1/A6 MOTORWAY PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project is part of a wider program to improve traffic on the road corridor between Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). The project involves widening and maintaining approximately 21 km of the A1/A6 motorway.
Almere, to the East of Amsterdam, has been identified as an area for future urban development. Rijskwaterstaat estimates the A1/A6 widening as necessary to support both future population growth and ease existing congestion.
The project was included in the national strategic planning (MIRT) before the application of SEA Directive. It falls under Annex II of EIA Directive 97/11 and has been screened in by the competent authorities and subject to a full EIA. The approval of the EIA is embedded in the Route Decision, ratified on 4/01/2012 and received by the Bank. There are 3 Natura 2000 sites in the project area which the project is not expected to impact significantly. Compliance with Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will be verified during appraisal.
The project is being procured as a PPP - DBFM, through an international open tender with publication in OJEU (ref.2011/S 106-173608), under a competitive dialogue procedure. The Concessionaire will be responsible to design, build, finance and maintain the investment under a 25 year term service contract. At present, the project is at dialogue stage with 3 consortia. Procurement process and its compliance on Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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