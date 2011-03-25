VODAFONE SEE MOBILE BROADBAND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Vodafone Telekomunikasyon AS and Vodafone Romana S. A.
The project concerns the rollout of mobile broadband services in Turkey and Romania. The new equipment is supposed to enable high speed wireless broadband services.
The investments should help to increase the quality and also the population coverage of mobile broadband services in both countries.
Investments in mobile telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and IT systems) do not fall under the European EIA Directives. Mobile telecommunication systems have limited environmental effects. Potential health risks from electromagnetic radiation are still under study at an international level. The visual impact of base station towers can be mitigated by appropriate construction and operation measures.
Full environmental details including the applicable Turkish legal framework will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives).
The promoter is a private company and operating in a competitive sector. Therefore he is not covered by the EU Directives on procurement (nor the EIB guide to procurement) for this planned investment program. The effectively used procurement procedures will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.