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PORTO DI GENOVA

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2013 : 50.000.000 €
31/07/2012 : 50.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
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09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI GENOVA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2012
20110306
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Porto di Genova

Autorità Portuale di Genova

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 125 million
Up to EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a new container terminal and the improvement and extension of internal road and rail connections, in the port of Genoa.

The project will provide the capacity needed to meet the needs of expected container traffic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance of the various project components with the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal, and the status of any environmental studies and public consultations will be reviewed.

Autorità Portuale di Genova is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the above procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the OJEU, as and where appropriate. The status of procurement for the various project components and the procedures for the selection of the future port terminal concessionaire will be checked during appraisal.

Weitere Unterlagen
09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI GENOVA
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI GENOVA
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66930406
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110306
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI GENOVA
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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