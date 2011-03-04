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BILBAO URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/02/2012 : 110.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Environmental Impact Declaration (DIA) - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/02/2012
20110304
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bilbao Urban Infrastructure

Diputacion Foral de Bizkaia

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a complete remodelling of the southern access to Bilbao from the A8 motorway in the San Mamés area of the city.

The project will allow the demolition of the current access viaduct and the creation and development of new urban public spaces. The project is part of a larger plan for the urban regeneration of the San Mamés area/neighbourhood.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 85/337/CEE, as subsequently amended, under which the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) is decided by the national authorities. In this case, an EIA was required for the project.

The Promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations, in particular EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC). Tenders have been/shall be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for schemes above thresholds.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Environmental Impact Declaration (DIA) - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen