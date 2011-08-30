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STM R&D ITALY

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 350.000.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/03/2013 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM R&D ITALY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Darlehen von 350 Mio EUR für FuE-Vorhaben von STMicroelectronics

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 August 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/03/2013
20110299
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STM R&D Italy

STMicroelectronics N.V.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 350 million
To be determined during appraisal.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments to cover the full cycle from Technology Platform Research and Product RDI up to application-centred RDI.

The project concerns the financing of RDI activities from Technology Platform Research and Product RDI up to application-centred RDI as well as the upgrade and capacity expansion of an existing semiconductor manufacturing plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Semiconductor RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 85/337/EEC, as amended by 97/11/EC, 2003/35/EC and 2009/31/EC, and the, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI and manufacturing facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
07/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM R&D ITALY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Darlehen von 350 Mio EUR für FuE-Vorhaben von STMicroelectronics

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM R&D ITALY
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67568117
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110299
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63447384
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110299
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM R&D ITALY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
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Datenblätter
STM R&D ITALY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Darlehen von 350 Mio EUR für FuE-Vorhaben von STMicroelectronics

Aktuelles und Storys

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Italien: Darlehen von 350 Mio EUR für FuE-Vorhaben von STMicroelectronics
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07/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STM R&D ITALY
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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