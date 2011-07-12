Mainland Infrastructure Facility

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management of Croatia
The project will comprise a large number of small-sized schemes in the field of energy, transport, urban renewal, education, health and environmental protection.
Addressing of the long-term needs of the Croatian economy and reduction of its regional inequalities in line with the country’s Act on Regional Development and National Strategy. Development of human capital, efficient public services and economic and social infrastructure, in line with the three pillars (economic, social and environmental) of the Europe 2020 Strategy.
The project is a multi-sector, multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network or similar (i.e. falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into national law. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.
The legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB Guidelines and the relevant applicable EU rules. Procurement procedures under this Framework Loan will include publication of contracts notices in the EU Official Journal, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.