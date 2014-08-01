IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed project concerns the promoter’s 2014-2020 investments in water and wastewater infrastructure and facilities as defined by the respective master plans in the service areas of Genoa (Liguria region) and Parma (Emilia Romagna region). The investments are aimed at ensuring efficient and sustainable water and wastewater services and compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive and the Water Framework Directive.
The proposed project will help to ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by the EU and national legislation such as the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC.
The project is expected to bring environmental and social benefits to the water and wastewater services in line with the standards mandated by the Urban Wastewater Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.