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IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 180.000.000 €
Wasser, Abwasser : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2016 : 30.000.000 €
9/12/2014 : 150.000.000 €
Andere Links
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25/10/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2014
20110281
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
The promoter is one of the four largest multi-utilities.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 324 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project concerns the promoter’s 2014-2020 investments in water and wastewater infrastructure and facilities as defined by the respective master plans in the service areas of Genoa (Liguria region) and Parma (Emilia Romagna region). The investments are aimed at ensuring efficient and sustainable water and wastewater services and compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive and the Water Framework Directive.

The proposed project will help to ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by the EU and national legislation such as the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to bring environmental and social benefits to the water and wastewater services in line with the standards mandated by the Urban Wastewater Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
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30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2014
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55591074
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110281
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57254636
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110281
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152148540
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110281
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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