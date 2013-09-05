AEP OUAGADOUGOU III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Dévelopement de la seconde phase de l'approvisionnement en eau potable de Ouagadougou à partir bu barrage de Ziga.
Le projet concerne l'alimentation en eau potable de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso (1.5m d'habitants) et consiste en (i) l'augmentation de la capacité de production de 90.000m3/j.,(ii) un système d'adduction comprenant la construction de stations de pompage, de châteaux d'eau et d'une ligne de refoulement et (iii) l'extension et le renforcement du système de distribution et les infrastructures associées. Le projet s'inscrit dans le contexte du Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dont l'objectif est de réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et l'assainissement, cible 7.C des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce projet sera cofinancé avec l'Agence française de Développement (AfD), la Banque mondiale et les fonds arabes. Le promoteur et responsable pour la mise en œuvre du projet est l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l'accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. L'assistance technique cofinancée par l'AfD et la BEI comprend la préparation, en cours actuellement, des prescriptions environnementales et les clauses à intégrer dans les DAO, ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Social PGES. La BEI explorera avec les autres bailleurs la possibilité de soutenir la planification des activités d'assainissement ainsi que des activités pilotes dans ce domaine.
Les procédures de passation de marchés seront discutées avec les bailleurs et l'emprunteur lors de la mission d'instruction. L'ONEA sera l'autorité contractante pour l'ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l'échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs
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