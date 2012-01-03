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EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 24.500.000 €
Spanien : 31.910.000 €
Frankreich : 43.590.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2012 : 2.450.000 €
10/12/2014 : 2.450.000 €
27/07/2012 : 3.191.000 €
10/12/2014 : 3.191.000 €
27/07/2012 : 4.359.000 €
10/12/2014 : 4.359.000 €
30/10/2013 : 4.900.000 €
27/07/2012 : 4.900.000 €
30/10/2013 : 6.382.000 €
27/07/2012 : 6.382.000 €
30/10/2013 : 8.718.000 €
27/07/2012 : 8.718.000 €
8/01/2013 : 9.800.000 €
8/01/2013 : 12.764.000 €
8/01/2013 : 17.436.000 €
Andere Links
Related public register
08/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2012
20110271
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Europac Paper Production Upgrade

Papeles y Cartones de Europa SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 232 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments within the 2011-2014 strategic plan to upgrade papermill and paperboard installations in Spain, France and Portugal. Further, an increase of the promoter’s forestry assets is included.

The investments will help to produce lighter, more resource efficient products, based on more energy efficient technologies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists mainly in the upgrading of existing paper mills that have operational permits issued in accordance with IPPC Directive for the final capacities.

The promoter is a private company that is not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
08/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67600824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110271
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Portugal
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83111762
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110271
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Portugal
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
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Übersicht
Europac Paper Production Upgrade
Datenblätter
EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen