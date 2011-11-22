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TRANSPORT URBAIN METTIS METZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/04/2013 : 30.000.000 €
10/07/2012 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Related public register
29/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 50 Mio EUR für innovatives Verkehrsprojekt METTIS in Metz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2012
20110267
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
METTIS Metz Urban Transport

Communauté d'Agglomération Metz Métropole

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
An estimated EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of an exclusive lane public transport project, including the introduction of two exclusive lane bus routes and the acquisition of low-pollution buses.

This includes the construction of 8 km of bus lanes on four arterial routes with priority at junctions, the reorganisation of the current bus network and other support measures to promote intermodality.

The METTIS project brings together a number of measures provided for under the city's Urban Transport Plan and is also intended to improve the pricing system and passenger information. It constitutes an operational component of the sustainable development policy introduced by Metz Métropole in 2008, in particular through the implementation of an Agenda 21 action plan and a Climate Plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As an exclusive lane public transport project, it comes under Annex II to Directive 85/337/EEC, as amended, so the need to carry out an environmental impact assessment (EIA) is determined by criteria established by the Member State. Under French law, the project is subject to an impact assessment as part of the Declaration of Public Interest (DUP) procedure. The project (overall, including support measures) obtained a favourable opinion from the various government departments, including the environmental authority, and was declared as being in the public interest in May 2010.

The other environmental aspects will be examined in greater detail during the final project appraisal.

As a public inter-municipal cooperation entity, Metz Métropole must comply with public procurement procedures under French law (the Public Procurement Code and the Order of 6 June 2005) resulting from the transposition of Community directives (in particular Directive 2004/18/EC).

Compliance with the regulations will be examined in greater detail during the project appraisal.

Weitere Unterlagen
29/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 50 Mio EUR für innovatives Verkehrsprojekt METTIS in Metz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
Datum der Veröffentlichung
29 Jun 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67328079
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110267
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60501975
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110267
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
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METTIS Metz Urban Transport
Datenblätter
TRANSPORT URBAIN METTIS METZ
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 50 Mio EUR für innovatives Verkehrsprojekt METTIS in Metz

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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