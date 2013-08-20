Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rehabilitation of the Chisinau water supply and wastewater collection and treatment facilities
The project will support a priority investment programme to rehabilitate the water supply and sewage collection systems and to modernise the wastewater treatment in the capital of Moldova. The investments are predominantly aimed at reducing water leakage and energy consumption, and improving water and wastewater services for the population of Chisinau. Energy efficiency is also high on the agenda, by replacing very old equipment like water pumps. The project's economic interest is thus directly linked to improving the quality of the environment and reducing public health risks via the adequate supply of drinking water and collection,and the treatment and disposal of wastewater.
The project will generally benefit the environment and public health, by providing better drinking water to the population, improving the efficiency of the treatment and distribution facilities, and by collecting and cleaning wastewater before it is discharged into water reception bodies and eventually into the Black Sea. The main objective of the project is the compliance with the water quality and service standards as set by the EU directives and partially transposed into national law. Compliance with national EIA legislation that has been drafted by partially transposing EU's EIA Directive will be verified during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.