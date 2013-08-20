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CHISINAU WATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 24.000.000 €
Wasser, Abwasser : 24.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2013 : 24.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHISINAU WATER
Related public register
14/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CHISINAU WATER - Chisinau Water Supply and Sewage Treatement - EIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Republik Moldau: EBWE, EIB und EU finanzieren Verbesserung der Wasserdienste

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2013
20110235
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHISINAU WATER
APA CANAL CHISINAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 24 million
EUR 62 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation of the Chisinau water supply and wastewater collection and treatment facilities

The project will support a priority investment programme to rehabilitate the water supply and sewage collection systems and to modernise the wastewater treatment in the capital of Moldova. The investments are predominantly aimed at reducing water leakage and energy consumption, and improving water and wastewater services for the population of Chisinau. Energy efficiency is also high on the agenda, by replacing very old equipment like water pumps. The project's economic interest is thus directly linked to improving the quality of the environment and reducing public health risks via the adequate supply of drinking water and collection,and the treatment and disposal of wastewater.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will generally benefit the environment and public health, by providing better drinking water to the population, improving the efficiency of the treatment and distribution facilities, and by collecting and cleaning wastewater before it is discharged into water reception bodies and eventually into the Black Sea. The main objective of the project is the compliance with the water quality and service standards as set by the EU directives and partially transposed into national law. Compliance with national EIA legislation that has been drafted by partially transposing EU's EIA Directive will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHISINAU WATER
14/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CHISINAU WATER - Chisinau Water Supply and Sewage Treatement - EIA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Republik Moldau: EBWE, EIB und EU finanzieren Verbesserung der Wasserdienste

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHISINAU WATER
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48752689
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110235
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CHISINAU WATER - Chisinau Water Supply and Sewage Treatement - EIA
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56494514
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110235
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHISINAU WATER
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14/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CHISINAU WATER - Chisinau Water Supply and Sewage Treatement - EIA
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Übersicht
CHISINAU WATER
Datenblätter
CHISINAU WATER
Zugehörige Pressemitteilungen
Republik Moldau: EBWE, EIB und EU finanzieren Verbesserung der Wasserdienste

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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