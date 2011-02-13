ESB NETWORK AND E-CARS INFRASTRUCTURE

Übersicht
Electricity Supply Board (ESB)
Multiannual programme for transmission and distribution assets upgrade including smart metering activities, electric vehicle charging infrastructure and connection of renewable generations to the network.
The project supports the reinforcement and modernisation of the electricity transmission and distribution networks of Ireland. It also includes detailed design and specification activities for the anticipated deployment of smart (digital) meters in Ireland and the implementation of a national electric vehicle charging infrastructure.
Environmental impact studies have been carried out in compliance with the relevant EU and national environmental legislation and mitigating measures will be applied as necessary. The potential environmental benefits of the electric vehicle programme will be assessed during the appraisal.
The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.