Swietokrzyskie Regional Infrastructure

Part financing of small, mid-sized and large sub-projects, primarily road upgrading, in the Region of Świętokrzyskie, Poland, including part financing of the bridge over the Wisła river. The list of individual schemes to be included under the EIB Operation is not yet fully defined. The road schemes are part of the Road Investment Programme for the years 2011 to 2014. In addition the programme is expected to include the development of a distribution network for Broadband covering some 63% of the Region. Both the road program and the Broadband network are expected to be jointly financed by EU funds. A Framework loan is envisaged.

The programme will contribute to increasing efficiency of road transport in Poland at a time when the existing road network has been severely strained by high growth in vehicle ownership and traffic. It will improve travel times, vehicle operating costs and safety conditions, as well as benefit the urban environment.

In addition, the project will assist in providing very high speed fixed broadband services, in line with the EU 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation.