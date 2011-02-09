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CONVERGENCE ICT FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
19.251.501,62 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 19.251.501,62 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2012 : 19.251.501,62 €
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22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CONVERGENCE ICT FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2012
20110209
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CONVERGENCE PARTNERS COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND
Convergence Partners Management
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 19 million
EUR 231 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity participation in a closed-end private equity fund targeting information and communication infrastructure projects and ancillary businesses in Africa, with primary focus on Sub-Saharan Africa.

The Fund will typically acquire minority stakes in enterprises engaged in the design and deployment of communication infrastructure in Sub-Saharan Africa (e.g. fixed and wireless telecommunications networks, software, hardware and switching technologies as well as related service companies). The Fund will target both greenfield projects and seek to expand and further develop existing infrastructures. The Fund will contribute to the deployment of comprehensive communications solutions across Sub-Saharan Africa, while creating financial value through driving the growth and profitability of investee companies and enhancing their skills as well as governance, environmental and social standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund’s operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CONVERGENCE ICT FUND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CONVERGENCE ICT FUND
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66008557
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110209
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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CONVERGENCE PARTNERS COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND
Datenblätter
CONVERGENCE ICT FUND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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