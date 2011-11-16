Oslo Airport Terminal 2

Übersicht
AVINOR AS
The Project concerns phase 1 of the planned extension of Oslo Airport by expanding the existing terminal with a new pier, additional departure and arrival areas as well as new baggage handling facilities. The Project will increase the airport's capacity from 22 to 28 million passengers per annum.
The project is aimed at meeting demand growth and to lessen congestion. The absence of the project would result in a significant decline in the quality of accessibility conditions to Norway.
The project will be built entirely on existing airport grounds. Therefore, it is unlikely to have any significant adverse environmental impact. During appraisal the Bank will review the decisions taken by the competent authority as well as planned mitigating measures and planning approval constraints for the operation of the airport to ensure compliance with the Bank's environmental and social guidelines.
The promoter is a private entity operating in the transport sector. The procurement procedures applied will be reviewed during appraisal and the Bank will ensure open international tendering in line with its guide to procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.