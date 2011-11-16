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OSLO AIRPORT TERMINAL 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Norwegen : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/05/2012 : 200.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OSLO AIRPORT TERMINAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/05/2012
20110192
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Oslo Airport Terminal 2

AVINOR AS

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million
Up to EUR 1 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project concerns phase 1 of the planned extension of Oslo Airport by expanding the existing terminal with a new pier, additional departure and arrival areas as well as new baggage handling facilities. The Project will increase the airport's capacity from 22 to 28 million passengers per annum.

The project is aimed at meeting demand growth and to lessen congestion. The absence of the project would result in a significant decline in the quality of accessibility conditions to Norway.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be built entirely on existing airport grounds. Therefore, it is unlikely to have any significant adverse environmental impact. During appraisal the Bank will review the decisions taken by the competent authority as well as planned mitigating measures and planning approval constraints for the operation of the airport to ensure compliance with the Bank's environmental and social guidelines.

The promoter is a private entity operating in the transport sector. The procurement procedures applied will be reviewed during appraisal and the Bank will ensure open international tendering in line with its guide to procurement.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58858053
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110192
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
EFTA-Länder
Länder
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88119675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110192
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
EFTA-Länder
Länder
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
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Übersicht
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Datenblätter
OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen