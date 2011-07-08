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FJORD LINE ROPAX VESSELS

Unterzeichnung(en)

Betrag
124.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Norwegen : 62.000.000 €
Dänemark : 62.000.000 €
Verkehr : 124.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2014 : 62.000.000 €
20/06/2014 : 62.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Fjord Line Ropax Vessels
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
Zugehörige Pressemitteilungen
Norwegen: EIB fördert den nachhaltigen Seeverkehr zwischen Norwegen und Dänemark

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juli 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/06/2014
20110178
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Fjord Line Ropax Vessels

Fjord Line AS

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 110 million
Up to EUR 220 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of two ferries, which will offer daily services between Bergen, Stavanger, Kristiansand (Norway) and Hirtshals (Denmark). Each vessel has a capacity to carry 1 500 passengers and up to 600 vehicles.

The project will replace older and less environmental friendly vessels and will increase the capacity deployed on this route. It will hence contribute to the development of sustainable European transport and to the EU policy to promote short sea shipping.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have no significant environmental impact. The Bank’s services will verify environmental and safety issues, such as emissions data and compliance with all IMO and EU standards, during the project’s due diligence. Should the new acquisitions be part of a scrapping scheme developed by the promoter, then the project could have a net positive environment impact.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
27/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Fjord Line Ropax Vessels
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Norwegen: EIB fördert den nachhaltigen Seeverkehr zwischen Norwegen und Dänemark

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Fjord Line Ropax Vessels
Datum der Veröffentlichung
27 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52951063
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110178
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Dänemark
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72598596
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110178
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Dänemark
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Fjord Line Ropax Vessels
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
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Übersicht
Fjord Line Ropax Vessels
Datenblätter
FJORD LINE ROPAX VESSELS
Zugehörige Pressemitteilungen
Norwegen: EIB fördert den nachhaltigen Seeverkehr zwischen Norwegen und Dänemark

Aktuelles und Storys

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Norwegen: EIB fördert den nachhaltigen Seeverkehr zwischen Norwegen und Dänemark
Andere Links
Related public register
27/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Fjord Line Ropax Vessels
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen