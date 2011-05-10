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IBERDROLA ELECTRICITY DISTRIBUTION V

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2011 : 100.000.000 €
23/11/2011 : 100.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen für Iberdrola zur Modernisierung des Stromnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2011
20110154
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Iberdrola Electricity Distribution V

Iberdrola SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 440 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in Spain, mainly in convergence areas, in the year 2011.

The project will enable the promoter to improve the reliability, and quality of electricity supply in Spain. The project will also cater for a demand growth of circa 1.5%, reduce losses, and improve safety performance. About 60% of the project will be implemented in areas designated as convergence, phasing-in and phasing-out regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes 32 schemes that do require Environmental Impact Assessment. EIAs are being carried out in accordance with applicable legislation in line with the EU EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance and impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. Most of the project schemes relate to medium and low voltages and are therefore expected to have minimal or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen für Iberdrola zur Modernisierung des Stromnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Spanien: Darlehen für Iberdrola zur Modernisierung des Stromnetzes
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen