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DASOS TIMBERLAND FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tansania : 2.600.000 €
Russland : 2.700.000 €
Brasilien : 3.000.000 €
Ukraine : 3.000.000 €
Indonesien : 3.400.000 €
Polen : 3.600.000 €
Estland : 3.600.000 €
Rumänien : 3.600.000 €
Finnland : 4.500.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/01/2013 : 2.600.000 €
2/01/2013 : 2.700.000 €
2/01/2013 : 3.000.000 €
2/01/2013 : 3.000.000 €
2/01/2013 : 3.400.000 €
2/01/2013 : 3.600.000 €
2/01/2013 : 3.600.000 €
2/01/2013 : 3.600.000 €
2/01/2013 : 4.500.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DASOS TIMBERLAND FUND II
Related public register
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/01/2013
20110147
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DASOS TIMBERLAND FUND II
Dasos Capital
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Fund targeting forestry assets mainly in Europe

An Investment Fund targeting sustainable forestry and biomass investments mainly in Europe. The fund manager plans to complete six to ten investments. The fund aims to make a commercial return whilst contributing to climate change and other environmental objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund is expected to invest taking a sustainable environmental management perspective and the social impacts will be duly analysed. In the EU, initial afforestation and reforestation for the purposes of conversion to another type of land use falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision of the Competent Authority whether to require an EIA on the basis of Annex III of the Directive will be assessed, as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives). The same approach and principles as contained in EU law will be applied outside EU. Details of the Fund’s environmental due diligence procedures wil be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU Environmental Directives (including EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the EU Procurment Directive. Details will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DASOS TIMBERLAND FUND II
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DASOS TIMBERLAND FUND II
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66415517
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110147
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Asien und Lateinamerika
Osteuropa, Südkaukasus
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Rumänien
Brasilien
Finnland
Ukraine
Indonesien
Russland
Polen
Tansania
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157904319
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110147
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Asien und Lateinamerika
Osteuropa, Südkaukasus
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Rumänien
Brasilien
Finnland
Ukraine
Indonesien
Russland
Polen
Tansania
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DASOS TIMBERLAND FUND II
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16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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