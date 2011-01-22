PLAN MAROC VERT PNEEI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is part of the "Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation" (PNEEI), a national programme for water savings and irrigation. This part comprises the upgrading of public irrigation networks and their adaptation for localised irrigation, on-farm drip irrigation equipment, and technical assistance for project implementation.
The purpose of the PNEEI program is to save the scarce resources of irrigation water and increase its agriculture added value.
The program will upgrade an existing irrigation infrastructure and an EIA is not required, neither under the EU legislation nor the Moroccan law (Dahir n° 1-03-60 of May 12th 2003). One of the main program objective is to reduce the consumption of scarce water resources in irrigation, promoting a higher value added agriculture and fostering economic and social development in Moroccan agriculture sector.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.
The modifications planned in this intervention to the existing main irrigation networks will allow a reduction of water losses and a more efficient use of the energy. The increase of the number of individual hydrants as well as the new irrigation system on demand will contribute to a better use of the network and a larger participation of the users in the irrigation expenses through enhanced water consumption, measuring and invoicing. The new drip irrigation equipment will facilitate the irrigation operations at on-farm level too.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.