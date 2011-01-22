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PLAN MAROC VERT PNEEI

Unterzeichnung(en)

Betrag
42.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 42.500.000 €
Wasser, Abwasser : 42.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/10/2012 : 42.500.000 €
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25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN MAROC VERT PNEEI
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28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PLAN MAROC VERT PNEEI
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: EIB-Darlehen von 42,5 Mio EUR für Bewässerung und Landwirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/10/2012
20110122
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Plan Maroc Vert – Programme national de l’économie de l’eau en l’irrigation (PNEEI)
The Ministry of Agriculture and Fisheries of the Kingdom of Morocco
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 43 million
EUR 86 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the "Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation" (PNEEI), a national programme for water savings and irrigation. This part comprises the upgrading of public irrigation networks and their adaptation for localised irrigation, on-farm drip irrigation equipment, and technical assistance for project implementation.

The purpose of the PNEEI program is to save the scarce resources of irrigation water and increase its agriculture added value.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The program will upgrade an existing irrigation infrastructure and an EIA is not required, neither under the EU legislation nor the Moroccan law (Dahir n° 1-03-60 of May 12th 2003). One of the main program objective is to reduce the consumption of scarce water resources in irrigation, promoting a higher value added agriculture and fostering economic and social development in Moroccan agriculture sector.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The modifications planned in this intervention to the existing main irrigation networks will allow a reduction of water losses and a more efficient use of the energy. The increase of the number of individual hydrants as well as the new irrigation system on demand will contribute to a better use of the network and a larger participation of the users in the irrigation expenses through enhanced water consumption, measuring and invoicing. The new drip irrigation equipment will facilitate the irrigation operations at on-farm level too.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN MAROC VERT PNEEI
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN MAROC VERT PNEEI
28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PLAN MAROC VERT PNEEI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: EIB-Darlehen von 42,5 Mio EUR für Bewässerung und Landwirtschaft

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN MAROC VERT PNEEI
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60524226
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110122
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN MAROC VERT PNEEI
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62122633
Thema
Environment
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110122
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PLAN MAROC VERT PNEEI
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165621614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110122
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLAN MAROC VERT PNEEI
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Übersicht
Plan Maroc Vert – Programme national de l’économie de l’eau en l’irrigation (PNEEI)
Datenblätter
PLAN MAROC VERT PNEEI
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: EIB-Darlehen von 42,5 Mio EUR für Bewässerung und Landwirtschaft

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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