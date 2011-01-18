Snam Rete Gas Infrastrutture II

Übersicht
Snam Rete Gas S.p.A.
Construction and operation of the Zimella - Cervignano pipeline (170 km, DN1400, 75 bar) and of an interconnection plant in Sergnano.
Construction and operation of the Poggio Renatico-Cremona pipeline (149 km, DN1200, 75 bar).
The extension of the gas transmission system is necessary to increase gas flow flexibility in the transport system in the North Western part of Italy. The financing of this project contributes to the Bank’s lending policy on security of energy supply. The new pipelines meet the general criteria for Trans-European Energy Networks (TEN-E) projects of common interest set out under the TEN-E guidelines. Increasing penetration of gas in all sectors will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Community objectives of rational use of energy and environmental protection.
The pipeline schemes have been subject to environmental assessments as required by the EIA Directive 85/337/EC and amendments. Authorizations were granted by the competent authorities in 2009 for the Poggio Renatico-Cremona pipeline and in 2011 for Zimella - Cervignano pipeline.
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.