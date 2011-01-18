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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 400.000.000 €
Energie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2012 : 100.000.000 €
18/07/2012 : 300.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/07/2012
20110118
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Snam Rete Gas Infrastrutture II

Snam Rete Gas S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million
Up to EUR 935 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of the Zimella - Cervignano pipeline (170 km, DN1400, 75 bar) and of an interconnection plant in Sergnano.

Construction and operation of the Poggio Renatico-Cremona pipeline (149 km, DN1200, 75 bar).

The extension of the gas transmission system is necessary to increase gas flow flexibility in the transport system in the North Western part of Italy. The financing of this project contributes to the Bank’s lending policy on security of energy supply. The new pipelines meet the general criteria for Trans-European Energy Networks (TEN-E) projects of common interest set out under the TEN-E guidelines. Increasing penetration of gas in all sectors will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Community objectives of rational use of energy and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The pipeline schemes have been subject to environmental assessments as required by the EIA Directive 85/337/EC and amendments. Authorizations were granted by the competent authorities in 2009 for the Poggio Renatico-Cremona pipeline and in 2011 for Zimella - Cervignano pipeline.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE II
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60521699
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Snam Rete Gas Infrastrutture II
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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE II
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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