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LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 400.000.000 €
Bildung : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/08/2012 : 100.000.000 €
29/05/2013 : 130.000.000 €
28/07/2014 : 170.000.000 €
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Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 400 Mio Euro für Gymnasien in der Region Languedoc-Roussillon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/08/2012
20110113
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
High Environmental Quality (HEQ) Secondary Schools - Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon Region

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
EUR 900 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Languedoc-Roussillon Region's secondary school construction and renovation programme, catering for the Region's needs resulting primarily from its high population growth.

The project concerns the Languedoc-Roussillon Region's secondary school construction and renovation programme, catering for the Region's needs resulting primarily from its high population growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves new buildings and extensions for educational purposes. Directive 97/11/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for educational premises but this project could conceivably be regarded as an urban renewal project (Annex II of the EU Directive). This point will have to be examined during the appraisal.

Tendering procedures used for public buildings are required to comply with Community procurement directives (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC, as amended by Commission Regulation 1874/2004).

Kommentar(e)

 

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 400 Mio Euro für Gymnasien in der Region Languedoc-Roussillon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66412318
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110113
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88693601
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110113
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Übersicht
High Environmental Quality (HEQ) Secondary Schools - Languedoc-Roussillon
Datenblätter
LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 400 Mio Euro für Gymnasien in der Region Languedoc-Roussillon

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 400 Mio Euro für Gymnasien in der Region Languedoc-Roussillon
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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