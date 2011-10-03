S 10 Schnellstrasse Sued (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
ASFINAG
Construction of a 22 km section of the S10 Mühlenviertler Schnellstraße between Unterweitersdorf and Freistadt.
The S10 Mühlviertler Schnellstrasse will link the Upper Austrian central area around the city of Linz and the Czech capital-region of Prague. It aims at:
- a better integration of the region through efficient road-connections,
- generating new economic inputs
- improving current traffic situation from a congestion, safety and environmental point of view.
The applicability of the SEA Directive is to be assessed during appraisal. The project is subject to Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended. An EIA has been carried out and public consultations have been extensively organised. Environmental approval has been granted by the competent authority in July 2007. A Natura 2000 site lies in the vicinity of the project (Tal der Kleinen Gusen). The EIA procedure, including issues related to the Habitats and Birds Directives, will be assessed during appraisal.
The Promoter is a public entity and is therefore subject to EU Procurement Directives. In this context, the Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures. To be reviewed at appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.