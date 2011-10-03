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S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN)

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 400.000.000 €
Verkehr : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2011 : 400.000.000 €
Andere Links
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN)
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04/10/2011 - Nicht-technische Zusammenfassung - S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN) - S10 Mühlviertler Schnellstrasse Unterweitersdorf– Freistadt Nord

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2011
20110062
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S 10 Schnellstrasse Sued (TEN)

ASFINAG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 808 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 22 km section of the S10 Mühlenviertler Schnellstraße between Unterweitersdorf and Freistadt.

The S10 Mühlviertler Schnellstrasse will link the Upper Austrian central area around the city of Linz and the Czech capital-region of Prague. It aims at:
- a better integration of the region through efficient road-connections,
- generating new economic inputs
- improving current traffic situation from a congestion, safety and environmental point of view.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The applicability of the SEA Directive is to be assessed during appraisal. The project is subject to Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended. An EIA has been carried out and public consultations have been extensively organised. Environmental approval has been granted by the competent authority in July 2007. A Natura 2000 site lies in the vicinity of the project (Tal der Kleinen Gusen). The EIA procedure, including issues related to the Habitats and Birds Directives, will be assessed during appraisal.

The Promoter is a public entity and is therefore subject to EU Procurement Directives. In this context, the Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures. To be reviewed at appraisal.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN)
04/10/2011 - Nicht-technische Zusammenfassung - S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN) - S10 Mühlviertler Schnellstrasse Unterweitersdorf– Freistadt Nord

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN)
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
42133929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110062
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN) - S10 Mühlviertler Schnellstrasse Unterweitersdorf– Freistadt Nord
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2011
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222363
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110062
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
S 10 Schnellstrasse Sued (TEN)
Datenblätter
S 10 SCHNELLSTRASSE SUED (TEN)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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