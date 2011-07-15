Wiener Wohnen Energieeffizienz

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The promoter is the city of Vienna’s social housing company, Wiener Wohnen.
The project concerns schemes to be implemented under the investment programme 2011-2014 comprising the modernisation and rehabilitation of rental social housing with particular focus on energy-efficiency measures.
The project will significantly contribute to the improvement of the urban environment through rehabilitation and upgrading measures of the city’s rental social housing stock. Extensive energy efficiency measures will considerably reduce the housing stock’s energy consumption and improve tenant’s living conditions, as well as create more sustainable neighbourhoods.
Given the nature, scale and location of the sub-projects – upgrading and rehabilitation of social housing and associated social and urban infrastructure in built-up urban areas – there is no need for an EIA as defined under the EIA Directive 85/337/EC and subsequent revisions.
The promoter, the city of Vienna’s housing company, will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.