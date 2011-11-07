EAC Vasilikos Power Plant Phase IV

Übersicht
Electricity Authority of Cyprus (EAC)
The project concerns the phase IV of the extension of the Vasilikos Power Station in Cyprus, includingthe installation of a 220 MWe CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) power plant to run on distillate fuel oil with planned conversion to natural gas operation when gas becomes available on Cyprus.
Construction of a combined-cycle gas turbine electricity generator in Cyprus.
Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to the Annex I of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The EIA study found the project’s impact on environment acceptable and the environmental permit was granted by the competent authorities in 2006.
The project is subject to the EU legislation on procurement (Directive 2004/17/EC) and the tender and its results were announced in the Official Journal of the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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