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NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.912.655.403,3 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 1.912.655.403,3 €
Energie : 1.912.655.403,3 €
Unterzeichnungsdatum
5/11/2014 : 1.912.655.403,3 €
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Vereinigtes Königreich: Bislang größtes EIB-Darlehen von 1,5 Milliarden Pfund Sterling fließt in ein Vorhaben der National Grid

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/11/2014
20110002
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE
NATIONAL GRID PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1743 million (GBP 1500 million)
EUR 4002 million (GBP 3445 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of the high-voltage transmission grid in Great Britain, with focus on renewables.

Reinforcement and extension of the high-voltage transmission grid in Great Britain, with focus on renewables.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some sub-projects fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. The impacts that can be typically expected for the Project relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during constructions, bird collision/mortality and impact on sea-bed flora and fauna. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project are tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52169686
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - North London Reinforcement Project
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219967
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - OHL Lackenby-Saltholme-Tod Point
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221093
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - 107-129 Seven Sisters Road
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222362
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - Humber Gateway Offshore Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220180
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - Rhigos 400kV Substation
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222538
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE - Necton Substation
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - NATIONAL GRID NETWORKS UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160943967
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110002
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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