Central America Climate Change FL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Central American Bank for Economic Integration
The proposed framework loan would support mainly projects that mitigate climate change, as such it is eligible under the Energy Sustainabiltiy Facility, and supports a leading EU priority.
The proposed framework loan will be used to finance renewable energy and energy efficiency projects with a positive contribution towards the environment and the fight against climate change.
The operation will support renewable energy projects that help reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. In all cases where a formal EIA is required, a copy of the Environmental Impact Statement (EIS) will be provided to the Bank for publication prior to the Bank’s approval of the allocation. The Borrower will be required to verify that none of the schemes submitted for part-financing by the Bank have a significant negative impact on any site of nature conservation importance. Standard safeguards and monitoring procedures will be put in place to ensure that project implementation is satisfactory and complies in particular with the environmental and social requirements of the Bank.
The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.