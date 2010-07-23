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CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2011 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2011
20100723
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Central America Climate Change FL

Central American Bank for Economic Integration

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed framework loan would support mainly projects that mitigate climate change, as such it is eligible under the Energy Sustainabiltiy Facility, and supports a leading EU priority.

The proposed framework loan will be used to finance renewable energy and energy efficiency projects with a positive contribution towards the environment and the fight against climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will support renewable energy projects that help reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. In all cases where a formal EIA is required, a copy of the Environmental Impact Statement (EIS) will be provided to the Bank for publication prior to the Bank’s approval of the allocation. The Borrower will be required to verify that none of the schemes submitted for part-financing by the Bank have a significant negative impact on any site of nature conservation importance. Standard safeguards and monitoring procedures will be put in place to ensure that project implementation is satisfactory and complies in particular with the environmental and social requirements of the Bank.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen