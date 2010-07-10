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MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 5.000.000 €
Polen : 5.000.000 €
Ungarn : 5.000.000 €
Rumänien : 5.000.000 €
Slowakei : 5.000.000 €
Frankreich : 5.000.000 €
Italien : 5.000.000 €
Belgien : 10.000.000 €
Slowenien : 10.000.000 €
Niederlande : 10.000.000 €
Österreich : 15.000.000 €
Deutschland : 20.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/03/2011 : 5.000.000 €
31/03/2011 : 5.000.000 €
31/03/2011 : 5.000.000 €
31/03/2011 : 5.000.000 €
31/03/2011 : 5.000.000 €
31/03/2011 : 5.000.000 €
31/03/2011 : 5.000.000 €
31/03/2011 : 10.000.000 €
31/03/2011 : 10.000.000 €
31/03/2011 : 10.000.000 €
31/03/2011 : 15.000.000 €
31/03/2011 : 20.000.000 €
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09/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/03/2011
20100710
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mitsui Locomotive Leasing II

Mitsui Rail Capital Europe B.V.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 285 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the acquisition of around 80 new locomotives for leasing to European rail freight service operators (Railway Undertakings for freight in EU terminology) and possibly to a limited extent for passenger transport.

The locomotives are destined to replace existing locomotives or provide additional capacity for the expanding rail freight market. The project will support rail freight competitiveness on a wider European level and contribute to the transfer of traffic from road to rail.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EC, as amended, as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list.

The Promoter is a private entity and is therefore not subject to provisions of Directive 2004/17/EC. Promoter’s Procurement arrangements are however acceptable to the Bank.

Weitere Unterlagen
09/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70614374
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100710
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Österreich
Belgien
Niederlande
Slowenien
Tschechien
Frankreich
Ungarn
Italien
Polen
Rumänien
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II
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Übersicht
Mitsui Locomotive Leasing II
Datenblätter
MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen