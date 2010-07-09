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INTESA SANPAOLO SOCIAL ACTIVITIES GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/05/2013 : 20.000.000 €
25/07/2011 : 40.000.000 €
27/07/2012 : 60.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und Intesa Sanpaolo gewähren 670 Mio EUR für KMU, Midcap-Unternehmen, Unternehmensnetze sowie Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, soziale Aktivitäten und „Industria 2015“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/07/2011
20100709
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Intesa Sanpaolo Social Activities

The EIB funds will be channelled to final beneficiaries by Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) and by Banca Prossima S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit Line to finance small and medium-sized projects in healthcare and education in the non-profit sector through Banca Prossima, the Bank of the Group dedicated to the tertiary sector and not-for-profit organisations. Part of the facility will be specifically earmarked (EUR 20 million) to support student loan schemes, managed by Intesa Sanpaolo through the bridge student loan project.

Improving access to finance at favourable conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU or national legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable EU or national legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen