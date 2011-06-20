Orange Slovensko Telecom

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Orange Slovensko, a.s.
The project concerns the commissioning of future proof equipment for mobile 2G/GSM and 3G/UMTS telecom networks from 2011 to 2013 in Slovakia. The new equipment will enable high speed wireless broadband services (up to 42 Mbit/s with HSPA+), general capacity upgrades of the transmission network and replacement of outdated equipment by latest technology in order to prepare the launch of 4G/LTE data services.
The network expansion will enable the provision of high speed mobile broadband services to a wider extent in Slovakia. Accordingly, the project is in line with the EU 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the mobile telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced mobile and broadband services, and to reaching the target of broadband access for all European citizens by 2013. Also, the project will be located in a convergence region and is therefore eligible under article 309 points a) convergence (strictu sensu) as well as c), Knowledge Economy (Innovation).
Investments in mobile telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and IT systems) do not fall under the EIA Directives. Mobile telecommunication systems have limited environmental effects. The visual impact of base station towers can be mitigated by appropriate construction and operation measures. Potential health risks from electromagnetic radiation are still under study at an international level.
Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives).
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector. The promoter is, therefore, not covered by the EU Directives on procurement. The effectively used procurement procedures will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.