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OXFORD INSTRUMENTS R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.833.744,46 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 2.466.699,56 €
Finnland : 3.700.049,34 €
Vereinigtes Königreich : 24.666.995,56 €
Industrie : 30.833.744,46 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2012 : 2.466.699,56 €
21/12/2012 : 3.700.049,34 €
21/12/2012 : 24.666.995,56 €
Andere Links
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OXFORD INSTRUMENTS R&D
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 August 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2012
20100689
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Oxford Instruments R&D

Oxford Instruments plc

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 25 million
GBP 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s R&D activities for the development and/or improvement of technologies for application in tools, equipment and systems to be used in experimental research and / or industrial processes. The project encompasses activities in the fields of more innovative nano- and plasma-technologies as well as other technologies used in instruments for applications in industrial quality control, environmental monitoring or magnetic resonance application.

The project is expected to contribute to the increase of the promoter’s knowledge and know-how about innovative nano- and plasma-technologies as well as other technologies for industrial quality control, environmental monitoring and magnetic resonance applications.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project however might also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

Procurement is expected to be in line with the EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OXFORD INSTRUMENTS R&D
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OXFORD INSTRUMENTS R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64093919
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100689
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Finnland
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60244225
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100689
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Finnland
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OXFORD INSTRUMENTS R&D
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D
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Datenblätter
OXFORD INSTRUMENTS R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen