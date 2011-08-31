Unterzeichnung(en)
Übersicht
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Contact : A.O. Guitteye
32-38 avenue Jean Jaurès
BP 3144 Dakar-Plateau, Sénégal
The project is part of ASECNA's investment plan for the period extending to 2013 (Plan de Services et d'Equipements (PSE) 2009-2013). The project focuses on upgrading and extension of ASECNA’s Air Traffic Control facilities.
The project is designed to enhance the safety, efficiency and reliability of the Air Traffic Control (ATC) facilities in the ASECNA air space.
The project is ostensibly an upgrade to the promoter‘s already existing Air Traffic Control systems. Some infrastructure and or construction may have to be developed but on existing facilities. Thus an EIA in compliance with the requirements of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC is not required. Compliance with relevant environmental legislation will be verified during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement directives, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate and will examine the procurement procedures during appraisal.
More generally, ASECNA’s strategic plan aims at:
- improving flight safety and reliability in its airspace
- improving governance and economic efficiency
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.