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EDA POWER VIII

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2013 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB-Darlehen für erneuerbare Energien auf den Azoren

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2013
20100678
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDA Power VIII

Electricidade dos Açores S.A

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Indicatively EUR 80 million
Indicatively EUR 186 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project forms part of the promoter’s 2011-2015 investment programme, covering oil-fired generation, geothermal generation, electricity transmission and distribution, and onshore wind.

To meet the expected increase in electricity demand through appropriate increases in plant capacity, aiming at increasing the power generation from renewable energy and other sources, and strengthening of transmission and distribution networks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of their technical characteristics, the project sub-schemes fall under Annex II of Directive 85/337/EC amended by 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, they would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. The details of the environmental and permit application procedures followed will be reviewed during appraisal, including any potential effects on sites of nature conservation.

The Promoter is a public undertaking in the sense of the Art. 2.1(b) of the Procurement Directive 2004/17/EC. Previous operations undertaken with the Promoter have been in line with the procurement directive, and it is likely that this will be the case with the project in question. This will be verified during appraisal.

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Portugal: EIB-Darlehen für erneuerbare Energien auf den Azoren

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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