GLOBALFOUNDRIES FAB 1 EXTENSION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
GlobalFoundries Inc
The project concerns the extension of the promoters’ semiconductor Fab 1 located in Dresden, Germany. The project includes the construction of a new building and its fit-out with leading-edge 300 mm semiconductor manufacturing equipment.
The semiconductor industry is a strategic industry because of its strong growth, the importance of the product and the externalities for other industries. Semiconductors and nano-electronics are at the core of the electronic equipment that is driving the “Information Society”.
Semiconductor manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of EU Directive 85/337/EEC, as amended by 1997/11/EC, 2003/35/EC and 2009/31/EC, and are therefore not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed extension will take place in an industrial area already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Manufacturing of electronic components.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.