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TERMINAL CONTENEDORES CADIZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/09/2011 : 60.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für den Hafen Cádiz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/09/2011
20100591
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Terminal Contenedores Cádiz

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60 million
Up to EUR 137.7 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the new container terminal

The project consists of the construction of the first phase of a new container terminal at the port of Cádiz to accommodate future traffic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EU EIA Directive and, as such, is required to comply with the requirements of the EU EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The container terminal has been the subject of a full EIA, which included environmental impact studies and public consultation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für den Hafen Cádiz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen