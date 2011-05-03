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TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
211.824.515,16 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 211.824.515,16 €
Energie : 211.824.515,16 €
Unterzeichnungsdatum
3/07/2012 : 211.824.515,16 €
Andere Links
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/07/2012
20100574
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAURON Electricity Distribution

TAURON Polska Energia SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to PLN 900 million (ca. EUR 225 million)
Estimated amount: PLN 1800 million (ca. EUR 450 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves a multi-annual investment programme for the modernisation and extension of electricity networks of the promoter’s two electricity distribution companies, Enion and EnergiaPro, located in Southern Poland. Project implementation will focus mainly on substations, overhead lines, cables and asset management systems.

The project will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, further improve safety, and improve the reliability and quality of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project schemes are likely to fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EC), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The EIA screening criteria applied by the national competent authority of Poland will be assessed during appraisal.

The promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the Polish public procurement act. The Promoter’s approach for the procurement of works, goods and services will be further evaluated during the appraisal.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66005836
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100574
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76694619
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100574
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Andere Links
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TAURON Electricity Distribution
Datenblätter
TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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