TAURON Electricity Distribution

Übersicht
TAURON Polska Energia SA
The project involves a multi-annual investment programme for the modernisation and extension of electricity networks of the promoter’s two electricity distribution companies, Enion and EnergiaPro, located in Southern Poland. Project implementation will focus mainly on substations, overhead lines, cables and asset management systems.
The project will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, further improve safety, and improve the reliability and quality of electricity supply.
The project schemes are likely to fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EC), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The EIA screening criteria applied by the national competent authority of Poland will be assessed during appraisal.
The promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the Polish public procurement act. The Promoter’s approach for the procurement of works, goods and services will be further evaluated during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.