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RWANDA PRIVATE SECTOR SUPPORT FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ruanda : 8.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/09/2011 : 8.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ruanda: Unterstützung für kleine Unternehmen: EIB stellt 8 Mio EUR bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/09/2011
20100561
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rwanda Private Sector Support Facility

Banque Rwandaise de Développement (BRD)

Contact person: Mr Jack Nkusi KAYONGA, Managing Director

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to the equivalent of EUR 8 million (maximum)
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit for financing long-term loans in USD, EUR or RWF for investment projects operating in productive and services sector in Rwanda.

Financing of investments of small/medium-sized as well as micro enterprises in Rwanda, with a focus on employment creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant national legal framework.

BRD will ensure that equipment, works and services to be financed will be procured at the most advantageous prices, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed when applicable.

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Ruanda: Unterstützung für kleine Unternehmen: EIB stellt 8 Mio EUR bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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