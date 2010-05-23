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FONDS PME CROISSANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 5.000.000 €
Dienstleistungen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2012 : 5.000.000 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Januar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2012
20100523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Fonds PME Croissance

MarocInvest, a subsidiary of the TunInvest group

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
MAD equivalent up to EUR 5 million
The Fund has a target size of the MAD equivalent of EUR 35.40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

PME Croissance is a Moroccan generalist (all sectors) equity fund that will invest in Moroccan SMEs in the development phase and/or in succession transactions, i.e. buy outs motivated by lack of succession of the entrepreneurs.

PME Croissance will address the lack of finance for SMEs, especially for development capital and succession transactions. In addition, it will develop the know-how of the Private Equity sector in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A

Not applicable (private sector investment)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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