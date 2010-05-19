SPP Environmental & Safety Investments

Übersicht
Slovensky Plynarensky Priemysel Group (SPP Group)
Investment programme comprising a series of investments in environmental and operational safety improvement in Slovakia.
The financing of this project would primarily contribute to the EU’s priority policy on security and diversification of energy supply.
The project components are subject to environmental assessments as required by the EIA Directive 85/337/EC and amendments of 1997 and 2003. The technical nature of the components (pipelines and compressors) suggests that the Hungary-Slovakia interconnector scheme falls under Annex I (mandatory EIA), while the other schemes fall under Annex II of the Directive (implying a screening by the competent authority at planning/consent stage).
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors, transposed into the Public Procurement Act 25/2006. The promoter declared to follow the Directive and to carry out calls for tenders accordingly.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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