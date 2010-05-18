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SOFIHDES GLOBAL LOAN III

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Haiti : 5.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2011 : 5.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2011
20100518
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sofihdes Global Loan III

Société Financière Haïtienne de Développement S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will provide financing to small and medium sized enterprises in Haiti.

The operation will finance investments by small/medium scale enterprises thereby supporting economic growth and diversification as well as development of the country’s financial sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will ensure that the projects to be financed will comply with EIB environmental standards.

Assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account the nature and size of the goods to be procured. The financial intermediary will ensure compliance with EIB procurement standards.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen