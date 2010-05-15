IRMAK-ZONGULDAK RAILWAY REHABILITATION

Übersicht
The General Directorate of State Railways Administration (TCDD)
Mr. Mehmet TURŞAK
Head of Research Planning & Coordination Department
Talatpasa Bulvari 06330 Gar- Ankara Turkey
Tel : +90 312 311 25 66
Mobile : +90 505 467 03 44
Fax : +90 312 310 40 84
www.tcdd.gov.tr
The rehabilitation of the Irmak-Zonguldak railway line which connects several ports on the Black Sea with Anatolia, particularly the capital Ankara.
To shift mainly freight road transportation to railways in order to alleviate the imbalance among transport modes, hence decreasing environmental repercussions of road transport and increasing safety.
The Project is aimed at rehabilitating and implementing a signalisation system for the 486 km Irmak - Karabük – Zonguldak Railway Line. The Project includes the complete renovation of the permanent way, substructure, bridges and culverts, the introduction of new telecommunication and signalling systems and changes to the track layout in some selected stations. Being a rehabilitation of a line along the existing alignment with no changes of the location of the permanent way, the project is expected to fall under Annex II of the relevant EC Directive and applicable Turkish legislation.
This is a project co-financed with IPA funds from the EC. Procurement of the works will be done in line with the relevant EC Directives and EIB Guide to procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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